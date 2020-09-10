Лидера Мьянмы лишили премии Сахарова

Европарламент ввел санкции против министра иностранных дел Мьянмы, государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая сегодня фактически является гражданским руководителем Мьянмы. В четверг, 10 сентября, глава Европарламента Давид Сассоли и председатели фракций решили исключить Су Чжи из списка лауреатов премии Сахарова.

Причиной этой меры стала политика Мьянмы в отношении этнической группы рохинджа. Европарламентарии подвергли критике бездействие Су Чжи в условиях «непрекращающихся преступлений против мусульман-рохинджа».

Ныне 75-летняя Аун Сан Су Чжи получила в 1990 году премию Сахарова в области прав человека за ее ненасильственную борьбу за демократию и права человека в бывшей Бирме. Годом позже ее наградили Нобелевской премией мира. Однако впоследствии отношение к лидеру Мьянмы стало постепенно меняться.

Как отмечает онлайн-издание «Медуза», авторитет Аун Сан Су Чжи, «имевшей ранее образ святой», стал падать, после того как в 2018 году ее раскритиковала миссия ООН за то, что она не предотвратила преследования журналистов агентства Reuters, приговоренных судом в Мьянме к семи годам тюрьмы за то, что они якобы незаконно получили доступ к секретным документам.

Кроме того, 3 октября 2018 года из-за бездействия Аун Сан Су Чжи по поводу геноцида рохинджа в Мьянме ее лишили почетного гражданства Канады, которое ей предоставили в 2007 году. (DW)