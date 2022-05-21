Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в пятницу президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что Босния должна сохранять нейтралитет и не должна присоединяться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило агентство Reuters.

Додик, являющийся сербским представителем межэтнического президентства Боснии, состоящего из трех человек, воспользовался случаем, чтобы определить позицию боснийских сербов в отношении войны в Украине и санкций против России.

«Я думаю, что для Боснии чрезвычайно важно сохранять нейтралитет. В условиях, в которых мы существуем, для нас было бы проблемой ввести какие-либо санкции и присоединиться к санкциям ЕС или глобальным санкциям», – сказал Додик на совместной пресс-конференции с Мишелем.

Додик говорил от имени боснийских сербов, поддерживавших тесные связи с Россией, как и Сербия, также отказавшаяся ввести санкции против России.

«Помимо проявления солидарности с Европейским Союзом в этом отношении, я думаю, что мы можем иметь серьезные экономические последствия, которые будут еще больше по сравнению со странами ЕС, которые имеют механизмы коллективной безопасности», — сказал Додик.

Трехстороннее президентство Боснии не выразило единую позицию в отношении войны в Украине, но ее боснийские и хорватские члены решительно осудили вторжение России и поддержали все решения ЕС.

Мишель посетил Боснию в рамках своего короткого тура по странам Западных Балкан, чтобы подтвердить поддержку Евросоюзом их планов интеграции в ЕС и пригласить их присоединиться к новому геополитическому сообществу ЕС на фоне текущих политических и экономических вызовов.

Европейский Союз ожидает, что страны Западных Балкан, если они желают в будущем присоединиться к Евросоюзу, должны ввести санкции против России за ее вторжение в Украину (eurointegration.com.ua).