Легкоатлетка Кристина Тимановская, являющаяся членом сборной Беларуси на Олимпийских играх в Токио, попросила о помощи Международный олимпийский комитет (МОК), заявив о попытке насильно вывезти ее из Японии. «На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться», — заявила она в видео, опубликованном в Telegram-канале Фонда спортивной солидарности / BSSF в воскресенье, 1 августа.

МОК заявил, что изучает ситуацию.

В данный момент 24-летняя спортсменка находится в аэропорту Токио и обратилась за защитой в японскую полицию, попросив не допускать ее на рейс, сообщает Reuters. Она заявила агентству, что не вернется в Беларусь. По данным «Еврорадио», Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе. На вопрос журналиста о том, боится ли она возвращаться в Беларусь, спортсменка ответила: «Да». Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines в Токио, Тимановская не прошла регистрацию на рейс Токио — Стамбул.

Тимановскую исключили из команды после того, как она рассказала в Instagram о халатности тренеров, указала она далее. «Некоторые из наших девушек не прилетели сюда для участия в эстафете 4х400 м, потому что у них не было достаточного количества допинг-тестов», — указала она Reuters. В итоге тренер включил ее в состав участниц эстафеты без ее ведома, о чем спортсменка заявила в соцсетях.

После этого, по словам Тимановской, к ней в комнату пришли тренеры и велели ей собирать вещи. «Никаких претензий высказано не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой», — сообщила она журналистам. В аэропорт прибыла местная полиция и съемочная группа крупнейшего японского телеканала NHK, сообщил «Еврорадио» представитель белорусской диаспоры в Японии Олег Ждан.