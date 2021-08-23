Евросоюз и НАТО пользуются устаревшими методами принуждения к «блоковой солидарности», которым не место в XXI веке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Мы принимаем во внимание, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт известные обязательства, касающиеся среди прочего и участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран даже в тех случаях, когда это противоречит национальным интересам Венгрии. В принципиальном плане считаем, что в XXI веке не должно быть места подобным проявлениям принуждения к «блоковой солидарности». К тому же санкции — негодный инструмент политики, а в отношении России они бесперспективны», — отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что введение Евросоюзом в 2014 году рестрикций против РФ «привело к более чем двукратному сокращению товарооборота» между сторонами. Так, в 2013 году его объем составлял $417,7 млрд, а в 2020 году — $192,2 млрд. «Пострадала, конечно, не только Венгрия, но и другие наши торговые контрагенты в Европе. Важно, что санкции ЕС больно бьют по «младоевропейцам», а «еврогранды» умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя», — заключил Лавров.