Крупнейший готический собор мира превратят в госпиталь

Крупнейший готический собор мира — кафедральный собор Иоанна Богослова, который расположен в Нью-Йорке, будет переоборудован в госпиталь, пишет The New York Times со ссылкой на заявление настоятеля собора.

По его словам, в здании разместят койки для 200 пациентов, заразившихся коронавирусом, а также девять медицинских палаток под 180-метровым нефом. Больных начнут привозить в собор уже к концу недели.

«В прежние века соборы всегда использовались подобным образом. Так что это не нечто чуждое для соборов, но для нас опыт новый», — рассказал настоятель.

По последним данным, в Нью-Йорк заразились вирусом более 130 тыс. человек, число жертв превысило 4,7 тыс. пациентов.(РИА Новости)

| 2020-04-07T08:01:08+00:00 7 апреля 2020, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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