Крупнейший готический собор мира превратят в госпиталь

Крупнейший готический собор мира — кафедральный собор Иоанна Богослова, который расположен в Нью-Йорке, будет переоборудован в госпиталь, пишет The New York Times со ссылкой на заявление настоятеля собора.

По его словам, в здании разместят койки для 200 пациентов, заразившихся коронавирусом, а также девять медицинских палаток под 180-метровым нефом. Больных начнут привозить в собор уже к концу недели.

«В прежние века соборы всегда использовались подобным образом. Так что это не нечто чуждое для соборов, но для нас опыт новый», — рассказал настоятель.

По последним данным, в Нью-Йорк заразились вирусом более 130 тыс. человек, число жертв превысило 4,7 тыс. пациентов.(РИА Новости)