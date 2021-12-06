Пять лет назад 6 декабря 2016 года был принят Указ Президента Азербайджанской Республики № 1138 «Об утверждении Стратегических дорожных карт по народному хозяйству и основным отраслям экономики». Нам на протяжении многих лет рассказывали о глубинных экономических преобразованиях, которые будут достигнуты благодаря этим программам. И вдруг наступила настораживающая тишина.

Даже истекшее с тех пор пятилетие не сподвигло чиновников, некогда рассуждавших о бурных экономических перспективах, выступить по этому поводу. По мнению собеседников #, то, что круглая дата прошла незаметно, не удивляет.

Юрист и финансист Акрам Гасанов:

— Пять лет назад были утверждены 12 стратегических дорожных карт развития народного хозяйства и его секторов. Примечательно, что опубликовано было только 11 карт, и все в электронном виде. В некоторых документах после, кстати, были сделаны поправки, хотя непонятно, кто и как мог корректировать документы, утвержденные главой государства. Я лично постоянно отслеживал эти документы на сайтах и наблюдал изменения электронных версий – бумажных, фиксированных не было.

Как уже говорилось, один документ так и не был опубликован – речь про Стратегическую дорожную карту развития нефтегазовой промышленности. Документа все еще нет даже в электронной версии. Но дело даже не в этом… Были утверждены программы экономического развития, для этого приглашались зарубежные консультанты, потрачены миллионы, а цель не достигнута, задачи не выполнены. А главное — сегодня о них уже никто и не вспоминает. Скорее всего, и не вспомнят наши официальные лица.

Цель моя не в том, чтобы как-то осудить или подвергнуть критике инициаторов, авторов и исполнителей этих дорожных карт. Скорее всего, у них были благие намерения. Вопрос в другом – почему не получилось их исполнить? Если же по логике, а какие документы программного характера в нашей стране были исполнены? Отвечу – никакие! А все потому, что в условиях рыночной экономики экономическое развитие достигается не программами и картами.

Кстати, пять лет назад я кратко, но основательно разбирал эти документы на своей странице в Фейсбук. Мое мнение об этом сводилось к тому, что все эти документы всего лишь хорошие и добрые пожелания, не более того. Потому что на деле в условиях рыночной экономики экономическое развитие достигается путем построения правового государства, обеспечения законности, грамотной и справедливой судебной системы. Именно в этой сфере у нас до сих пор не принят ни один основательный документ.

Единственное исключение – это указ президента от 3 апреля 2019 года об углублении судебно-правовых реформ. Но, во-первых, это не такой уж подробный и основательный документ — всего на двух страницах, в отличие от стратегических карт и программ. А во-вторых, даже этот указ исполнен не полностью, а по таким принципиальным вопросам как создание поисковой системы по судебным решениям, вовсе простаивает. А ведь у нас очень трудолюбивый и предприимчивый народ – это очень большой ресурс, которым нужно лишь правильно пользоваться, а единственно эффективный способ заключается в том, чтобы создать четкие рабочие правила игры и соблюдать их.

Для этого следует принять нормальные законы, назначить грамотных и справедливых судей и обеспечить законность. Сделаем это – будет и экономическое развитие, и иностранные инвестиции, и социальное благополучие.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли:

— Еще в самом начале этой истории, когда дорожные карты публиковались, привлекало внимание отсутствие каких-то промежуточных целей. Т.е. они были, но в редких случаях. Одной из промежуточных задач по 11-ти дорожным картам (12-ой мы так и не дождались) было достижение ВВП на душу населения до 2020 года на уровне порядка 13 тыс. долларов. Сейчас это 4.700 долларов, если не ошибаюсь. Проще говоря, мы не только не достигли поставленной цели, но получили уменьшение показателей в долларовом выражении, поскольку за истекшие годы пережили еще и девальвацию национальной валюты.

Так что, по основным критериям, которые были опубликованы в дорожных картах, цели не достигнуты. В том числе это касается уменьшения зависимости бюджета от нефтяных денег, сокращения доли нефти в ВВП страны, увеличения ненефтяного экспорта. Так, в процентном соотношении за последние десять лет доля трансфертов Госнефтефонда в формировании госбюджета даже выросла. За истекшие два года мы наблюдаем даже устойчивый рост трансфертов ГНФАР. При этом доля ненефтяного сектора в процентном соотношении в нашем экспорте тоже не увеличилась. Как было порядка 10% в 2010–2011 гг, так и осталось.

Словом, четко заявленных целей по всем заявленным направлениям не было, но и те, что были объявлены, к сожалению, не достигнуты. Потому, думаю, правительству просто невыгодно про это вспоминать и обсуждать эту тему. Ведь если копнуть глубже, получится, что все дорожные карты и цели, что были поставлены перед страной правительством, не достигнуты. Вспомнить про это сродни необходимости провести исследования, признаться в недостигнутых целях, озвучить причины неудач. Это тоже очень важный момент, поскольку в результате можно прийти к выводу, что помешала сама система управления.

Ведь у нас основные проблемы экономического характера не обусловлены экономическими причинами, а кроются в системе управления. Это и местное управление, и исполнительные власти, и отсутствие эффективной судебной власти, наконец, конкуренции из-за чиновничьего бизнеса. Все это помешало выполнить те задачи, что были поставлены в дорожных картах.