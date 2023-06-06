Илон Маск больше не является гендиректором Twitter, бизнесмен незаметно и тихо покинул свою должность, которую с 5 июня официально занимает бывший директор по рекламе NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщает Business Insider.

Около 20:00 по местному времени (шесть утра по московскому времени) Яккарино написала в Twitter, что приступила к работе в качестве главы социальной сети. «Это случилось — первый день в бухгалтерских книгах», — отметила она.

Изначально планировалось, что Яккарино приступит к работе 22 июня. Маск еще 11 мая сообщал, что она приступит к работе через шесть недель.

Миллиардер занимал должность гендиректора с момента покупки Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года. Впервые Маск заявил, что уйдет с поста глав соцсети в декабре 2022 года после проведения опроса среди подписчиков его аккаунта.