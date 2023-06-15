Сегодня в 08:45 в результате обстрела с территории Республики Армения ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несущий службу на КПП «Лачин» на государственной границе.

Об этом сообщает ГПС.

Сообщается, что ответным огнем огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

«Нашему раненому военнослужащему была оказана первая помощь, его жизнь вне угрозы. Всю ответственность за эту провокацию несет военно-политическое руководство Армении», — говорится в сообщении.