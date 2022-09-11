Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в столицу Шотландии Эдинбург. Об этом сообщает Sky News.

Кортеж, преодолевший расстояние в 281 км, проследовал по улицам в центре Эдинбурга, объединенным названием «Королевская миля». На въезде он был встречен аплодисментами со стороны собравшейся толпы, которая ожидала прибытия процессии в молчании.

Процессия миновала Эдинбургский собор и направилась в Холирудский дворец, где гроб с телом Елизаветы II извлекли из катафалка на глазах у троих ее детей — принцессы Анны, принца Эндрю и принца Эдварда с супругой Софией, графиней Уэссекской. В момент вноса тела во дворец женщины сделали реверанс, а мужчины отвесили поклон в знак уважения к почившей королеве.

Утром 12 сентября дубовый гроб с телом Елизаветы II будет выставлен в Эдинбургском соборе.

Поездка из замка Балморал в Эдинбург заняла у королевского кортежа около 6 часов.