Коррупция – вирус, страшнее COVID-19

«Эту страну погубит коррупция». Данной цитатой из популярного советского фильма «Человек с бульвара Капуцинов», можно лаконично объяснить все, что ранее происходило и все еще происходит в Азербайджане. Она, эта коррупция, всегда была опасным для развития страны явлением. Сейчас же, в пору форс-мажора, вызванного последствиями распространения по миру коронавируса, она превратилась в проблему, способную привести к очень нежелательным внутриполитическим процессам в Азербайджане.

Потому, что в результате бездарных и ошибочных действий со стороны TƏBİB и Минздрава растет число зараженных и умерших от ковид, а еще больше растет недовольство граждан. Причем, если ранее возмущались исключительно представители оппозиции, то ныне с обоснованной, подкрепленной фактами критикой выступают люди вполне лояльные нынешней власти. И это объяснимо — просто нет сил, уже молча наблюдать за маскарадом непрофессионализма и глупости лиц, которым доверена борьба за жизни и здоровье.

В среду СМИ сообщили о том, что главный эпидемиолог республики Ибадулла Агаев подал в отставку. По его словам, он уволился по собственному желанию. Внимательно почитайте его биографию. Оказывается, с 1976 года И.Агаев работает в Азербайджанском Медицинском университете, с 1992 года занимая должность завкафедрой в АМУ, является професором. Он и заслуженный педагог, и заслуженный деятель науки. А с 1991 года работал главным эпидемиологом на общественных началах.

То есть, у И.Агаева есть почти тридцатилетний опыт работы главным эпидемиологом страны, он знает эту сферу вдоль и поперек. Но вот, в Азербайджан пришла эпидемия коронавируса и что мы видим? Мы видим, что этого человека, обладающего колоссальными знаниями и опытом, а также важнейшей информацией просто отстраняют от дел. Бороться с коронавирусом поручено господам, вроде Рамина Байрамлы, который не эпидемиолог. До сих пор, вершиной его карьеры была должность главрача учебно-терапевтической клиники АМУ.

Итоги этой работы мы видим. Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане уже перевалило за отметку в 20.000 человек. Сама эта цифра кричит о необходимости смены лиц, отвечающих за борьбу с ковид. Тот же Р.Байрамлы вполне мог бы, рассуждая гипотетически, написать заявление об отставке. Но он этого не сделал. И никто из числа руководителей TƏBİB и Минздрава на такой шаг не решился. Они даже не посчитали нужным признать свои ошибки и извиниться. Нет, работают, словно все в порядке. И это усугубляет ситуацию. Никто и нигде не мириться с ситуацией, когда его откровенно держат за идиота.

Тем более, что совсем рядом расположена страна, в которой число заразившихся коронавирусом и погибших от него в десятки раз меньше, чем в Азербайджане. Это Грузия. Согласно данным на среду, число выявленных случаев коронавируса в этой стране за сутки возросло всего на пять и достигло 963, выздоровели еще трое. Как сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания, число выявленных случаев инфицирования — 963, выздоровел 841 человек, смертельных случаев – 15. В режиме карантина находятся 3903 человека, под наблюдением в стационарах — 202 пациента.

Грузия стала первой страной на постсоветском пространстве, гражданам которой с 1 июля разрешено посещать Евросоюз. Благодаря своим успехам в борьбе с эпидемией коронавируса Грузия вошла в список 15 безопасных стран, не являющихся членами ЕС, для которых открывается Шенгенская зона. Вот, что такое успешная борьба с коронавирусом!

Как сообщает в специальном репортаже на эту тему Би-Би-Си, за выбор удачной тактики в борьбе с пандемией жители Грузии благодарят троих ученых, которых стали называть «тремя мушкетерами». В состав трио вошли глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе и главный вирусолог Грузии, директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе. В группе есть так же и Д’Артаньян — директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани.

Борьба с эпидемией была поручена в Грузии настоящим профессионалам с многолетним стажем. А у нас есть TƏBİB, в состав которого помимо провалившегося Р.Байрамлы умудрились впихнуть нерукопожатного многолетнего телепропагандиста Ибрагима Мамедова, привыкшего рассказывать о чувстве зависти ведущих мировых держав к Азербайджану, и кучу людей, не имеющих никакого отношения даже не к эпидемоологии, а в целом к медицине! Есть еще и Минздрав, глава пресс-службы которого просто залег на дно, до него не дозвониться.

В итоге, не стоит удивляться тому, что у Грузии получилось, а у нас нет. Стоит ли удивляться тому, что в Грузии системе здравоохранения доверяют, а у нас нет? Увы, не стоит. Все закономерно. И не только потому, что в Азербайджане привыкли набирать верных, а спрашивать с них, как с умных. Но и потому, что есть показатель, дающий разом ответы на очень многие вопросы.

Это — индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index). Есть такое глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю распространённости коррупции. Напомню, что по состоянию на 2019 год (опубликовано в январе 2020 года), Грузия в этом рейтинге находится на 46-м месте, а Азербайджан – на 126-м, ниже Сьера-Леоне, Малави, Габона. Коррупция уже губит наших граждан, и она уже угрожает нашему государству гораздо сильнее, чем коронавирус.