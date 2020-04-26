Коронавирус выявили у норок на двух фермах в Нидерландах

Несколько норок на двух фермах в голландской провинции Северный Брабант заражены коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

По ее словам, животные испытывают пищеварительные проблемы и проблемы с дыханием. «Наше министерство подозревает, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников этих ферм имеются симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом», — сказала Схаутен.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, это первые животные в Нидерландах, у которых обнаружен коронавирус. И, насколько известно, это первый случай, когда вызываемое коронавирусом заболевание выявлено у разводимых в промышленных масштабах животных.

На двух фермах в общей сложности содержатся 20 тыс. норок. Для предотвращения распространения заболевания вывоз животных и навоза с этих ферм запрещен. По совету института все дороги в радиусе 400 метров от фермы перекрыты для велосипедистов и пешеходов. «Это сделано в качестве меры предосторожности, — подчеркнули в организации. — Как нам известно, норки не несут риск передачи коронавируса людям». На соседних фермах тем временем проводятся тесты, чтобы отследить возможное дальнейшее распространение вируса.

В институте добавили, что не у многих животных ранее обнаруживался коронавирус. Известны случаи заражения у собак и кошек, в том числе в соседней Бельгии, однако на данный момент считается, что другие домашние животные, такие как коровы, овцы и козы, не могут являться носителями инфекции.(ТАСС)