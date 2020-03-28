Конгресс США принял законопроект о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса, в размере $2 трлн.

Как передает ТАСС, в среду данную инициативу одобрили американские сенаторы.

«Наша страна сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области экономики и здравоохранения, имеющей исторические масштабы, — отметила перед голосованием спикер Палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). — Мы знаем, что мы должны сделать больше».

У двоих конгрессменов было диагностировано вызываемое коронавирусом заболевание, а другие решили остаться дома в своих штатах из-за возможного контакта с зараженными.

Конгрессмен-республиканец (от штата Кентукки) Томас Мэсси попытался настоять на процедуре голосования, согласно которой требуется присутствие по крайней мере половины членов Палаты представителей, что отложило бы голосование на неопределенный срок. Этим конгрессмен вызвал резкую критику со стороны однопартийцев и даже президента США Дональда Трампа. Глава государства в Twitter призвал «вышвырнуть Мэсси из Республиканской партии».

Во время голосования все законодатели в Палате представителей соблюдали принцип социального дистанцирования — между ними было не менее двух метров.

Трамп ранее пообещал, что подпишет одобренный законопроект, как только получит его.