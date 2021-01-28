Конец торговым войнам

Экономическая политика байденовской администрации даже на фоне пандемии и локдаунов должна быть более либеральной, открытой, и, как ожидается, направлена на прекращение торговых войн с ЕС и Китаем.

О том, как изменится ситуация в экономике при Байдене, как будет реагировать рынок нефти и санкции против России на экономическую ситуацию в мире, рассказал в интервью # российский экономист Дмитрий Голубовский.

— Как приход Байдена будет влиять на экономическую ситуацию в мире? Смогут ли рынки быстро восстановиться?

— Плюс от прихода Байдена – ожидание конца торговых войн. Есть надежда, что он не станет обострять отношения США с Китаем, ЕС и с соседями США. Трамп «воевал» даже с Канадой. Это – плюс для восстановления рынков. Также Байден намерен пересмотреть условия добычи нефти в США, ужесточив правила для местных компаний, и это хорошо для рынка нефти.

С другой стороны, Байден, скорее всего, договорится с Ираном, и Иран нарастит поставки. Это – негативный фактор для рынка нефти. В целом, однако, можно надеяться на то, что ужесточение правил для американских нефтяных компаний и китайский спрос перевесят рост предложения из-за Ирана, и цены на нефть продолжат постепенный рост. Проблема, однако, в том, что все остальное сырье, сельскохозяйственные товары, уже сильно подорожали из-за огромного объема антикризисной денежной эмиссии.

ЕЦБ и Банк Японии уже дают понять, что этому есть предел. ФРС на очереди. Как только «денежный кран» закрутят, лопнет фондовый пузырь. Акции, скорее всего, станут стоить сильно дешевле, чем сейчас. Это в моменте негативно повлияет и на сырье, но оно потом восстановиться. Так будет убран образовавшийся дисбаланс между «реальной» и «бумажной» экономиками. Это будет похоже на то, что случилось в начале нулевых. После того, как дисбаланс будет убран – в этом, или, самое дальнее – в следующем году, – начнется этап спокойного роста. Если только не придет какая-то новая беда в виде очередного вируса или крупной войны.

— Ожидается, что Байден будет вводить санкции против России из-за Навального и по другим вопросам. Насколько российская экономика способна выдержать эти санкции?

— Пока что ждут не «секторальных» санкций, а санкций против персоналий. Против олигархов из окружения Путина или, может быть, против самого Путина. Такие санкции экономика выдержит легко, т.к. они мало затрагивают работу предприятий. Также могут ограничить возможность инвестировать в российский долг. Это, вопреки ожиданиям, серьезного ущерба экономике не принесет.

Было время, когда иностранные инвесторы не имели доступа к ОФЗ, потому что такой была политика самого государства. Это стоило около 2% дополнительной доходности. Если иностранцы сейчас будут вынуждены уйти с российского долгового рынка, думаю, доходности в итоге установятся где-то на пару процентов выше текущих. В районе 7-8%. Это вполне терпимо. В моменте будет сильная девальвация рубля, потом курс восстановится.

Хуже, если введут санкции, которые как-то затронут экспорт. Например, ограничат сбыт нефти и газа в ЕС или затруднят прохождение платежей, отключив Россию от SWIFT. Это обвалит рубль из-за ухудшения торгового баланса. Возможно, Правительство тогда перейдет от режима свободной конвертации к режиму управляемого курса и жесткого валютного контроля.

— Как вы считаете, насколько устойчиво будет развиваться энергетический рынок?

— Я уверен, что эксцессов, подобных тем, что были в прошлом году, в этом и в ближайшие годы не будет, даже если будет какая-то новая пандемия. Ведущие производители нефти получили в прошлом году горький урок, и научились сотрудничать в деле предотвращения краха рынка.