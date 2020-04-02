Композитор Адам Шлезингер скончался от COVID-19

Американский композитор Адам Шлезингер скончался в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Variety.

Он умер на 53 году жизни. Музыкант больше недели проходил лечение в больнице в Нью-Йорке.

Шлезингер является обладателем трех премий «Эмми», а также получил «Грэмми», став победителем в категории «Лучший новый артист». Он являлся основателем музыкальных коллективов Fountains Of Wayne и Ivy.

Кроме того, был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь!» в 1997 году.(Газета.Ru)