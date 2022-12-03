«Мы с уважением относимся к азербайджанским топонимам. Мы пишем все топонимы из совместного российско-турецкого Центра мониторинга с именами, присланными нам азербайджанской стороной.

Как сообщает АПА, об этом азербайджанским журналистам заявил командующий временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил генерал-майор Андрей Волков.

«К сожалению, на сайте Минобороны России эти наименования не корректно указываются. Однако, как я уже говорил, мы, миротворцы, все топонимы представляем правильно. Вы можете проверить это», — сказал Волков.

Следует отметить, что уже несколько дней Министерство обороны Азербайджана распространяет информацию о том, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации названия территорий Азербайджана упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

Отмечалось, что неоднократные обращения Минобороны относительно неиспользования этих ложных заявлений оставались без внимания.

Министерство обороны Азербайджанской Республики еще раз настаивало на недопустимости некорректного упоминания названий наших населенных пунктов, а также использования словосочетания «территория Нагорного Карабаха».