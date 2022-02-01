Количество госпитализаций госпитализаций больных ковидом в России за минувшие сутки выросло почти вдвое: 31 января в стране были госпитализированы 17 487 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил 1 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Сутками ранее число пациентов, поступивших в больницы с диагнозом COVID-19, составило 9090 человек.

Количество заражений коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 125 836 случаев. Это стало максимумом с начала пандемии. 14 процентов от суточного числа заразившихся были госпитализированы. Днем ранее было выявлено 124 070 новых инфицированных SARS-CoV-2

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа скончались еще 663 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Рост числа заражений в России происходит на фоне распространения омикрон-варианта. По оценкам Роспотребнадзора, пик заражений в стране придется на середину февраля, а суточный подъем до этого времени может быть очень высоким. В ведомстве надеются, что после пика наступит резкий спад заражаемости, как это было, в частности, в ЮАР, где в конце ноября впервые был обнаружен вариант «омикрон». (DW)