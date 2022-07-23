Сегодня в Азербайджане используется около 1 млн 200 тысяч различных автомобилей. Если предположить, что средний владелец каждой машины меняет колесные шины на новые раз в три года, то в стране ежегодно выбрасывается 1 млн 600 тысяч использованных шин (один автомобиль — четыре шины). За годы независимости на свалках страны накопилось около 40 млн автомобильных шин (280 тыс тонн — одна шина для легкового автомобиля весит 6,2 кг) (https://www.turan.az/ext/news/2019/-/free/markets/ru/120314.htm/001?fbclid=IwAR2mawi8rkBPQxpSh-F2yok23vJjpxpsZjwxzJ_i2XN99hzfGcwk2tcx-_8)

Утилизация автомобильных шин и переработка автомобильной резины не оставляет после себя отходов, а получать можно резиновую крошку для различных прокладок и уплотнителей, подошвы для обуви, резиновых ковриков, резиновой кровли, бесшовных покрытий, добавки в асфальт, различных наполнителей (боксерских груш) и в многих других целях (https://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=302).

В 2016 году двое армянских бизнесменов создали первое мини-предприятие переработки шин в Армении. Они закупают старые покрышки по цене 10 центов, а производят мазут и дизельное топливо. Производство последнего не окупается, а мазут пользуется спросом у владельцев консервных предприятий и компаний по переработке бумаги. Побочный продукт — технический углерод. Ежегодно в Армении выбрасывают старых покрышек весом 18 тысяч тонн (https://ecology.md/ru/page/v-armenii-pererabatyvajut-avtomobilnye-shiny-na-mazut-i-diztoplivo).

Как заявил # эколог Зейд Азиз, использованные автомобильные шины содержат много пластики и отрицательно воздействуют на природу. «А при сгорании они выделяют карбон, который также отрицательно влияет на экологию. Поэтому их нужно утилизировать в соответствии с общепринятыми стандартами», — сказал эколог.

Мы решили выяснить, как в Азербайджане проводится утилизация автомобильных шин.

Как сообщил заместитель директора производственного объединения «Təmiz şəhər» (Чистый город) Ариф Керимов, пока в Азербайджане не проводится утилизация автомобильных шин. «Но в данный момент в Балаханы завершаются работы по строительству двух фабрик, на которых автомобильные шины путем утилизации будут перерабатываться в нефтепродукты», — сказал он.

По словам представителя «Təmiz şəhər», эти фабрики являются совместными азербайджано-итальянскими предприятиями.

Почему же в отличие от соседних стран в Азербайджане до сегодняшнего дня не налажена утилизация автомобильных шин?

«В Азербайджане крупным производством занимаются государственные компании или же крупные холдинги, которые живут и процветают за счет государственных инвестиций или госпомощи. Для того, чтобы более мелкие частные компании заинтересовались переработкой автомобильных шин, а в частности утилизацией, должна быть создана соответствующая бизнес-среда, которой в Азербайджане, к сожалению, не существует. Поэтому в отличие от других стран, в Азербайджане до сегодняшнего дня не было создано предприятие, которое бы занималось утилизацией покрышек», — отметил экономист Натик Джафарли.