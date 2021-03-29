Когда демократия разделяется на ваших и наших

Если бы этот мир состоял из абсолютно идентичных государств все равно политики и дипломаты нашли бы повод, чтобы разделить его на своих и чужих.

Но когда они начинают разделять таким образом существующие демократии, все это звучит совсем уж нелепо.

Поэтому вовсе неслучайно, что, когда на днях американский президент Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина авторитарными лидерами, в Кремле это вызвало бурное обсуждение – пресс-секретарь российского президента прочитал всему миру целую «лекцию» о современных демократиях.

Состояние собственной «демократии» –это больное место всех авторитарных режимов. Чтобы оправдаться, чтобы обелить свою местную или национальную «демократию», чего только они не говорят, какие только «сравнения» не приводят!

Но их словам кроме них самих почти никто не верит, потому что понятие — настоящая демократия одна во всем мире. Конечно, какие-то отличия все-таки имеются, но это не касается политических и экономических основ отдельных демократий.

Отношение к сексуальным меньшинствам — пожалуй, современные демократии отличаются друг от друга только этой особенностью.

Но где их нет? Да, в некоторых государствах, заполняя какие-то анкеты, они указывают свою сексуальную ориентацию, есть страны, в которых они даже создают «семьи», но за эти десятилетия мы очень редко становились свидетелями того, что международные организации критиковали какое-то государство, какую-то власть за их отношение к сексуальным меньшинствам.

И российскую власть часто критикуют не за то, что она плохо относится к сексуальным меньшинствам, нет, их критикуют за то, что те отравляют своих политических оппонентов, в преддверии парламентских выборов арестовывают лидеров оппозиции.

И китайского лидера осуждают за то, что в его стране до сих пор действует однопартийный политический строй, преследуются уйгуры – мусульмане и т.д.

Подотчетное правительство, многопартийный и плюралистический парламент, независимые суды, свободная пресса и свободные выборы, наконец, соблюдение прав человека – пожалуй, главными показателями современной демократии являются именно эти атрибуты. Теперь постарайтесь ответить на один вопрос: есть ли в Китае нечто подобное? Да, в России встретишь схожие названия, но они всего лишь карикатура на атрибуты современной демократии.

Эти режимы ведут себя таким образом, как будто у них есть какие-то приборы для измерения необходимой доли демократии.

«Наш народ еще не созрел для западной демократии, мы еще не готовы для проведения свободных выборов» — такое слышишь нередко.

И каждый раз представители авторитарных режимов опираются на такой банальный «факт», что ведь народ не против, он не выступает против существующих политических реалий.

Но те же китайцы, наверное, еще помнят, как власти сурово расправились с многотысячным митингом в центре Пекина в 80-е годы! Про Россию же и говорить не стоит – в этой стране уже несколько столетий идут политические схватки между западниками и славянофилами. В начале 90-х годов страна была гораздо демократичней и свободней, но тот же Путин, придя к власти начал управлять ею по рецептам железного Феликса. Наверное, неслучайно, что до сих пор не прекращаются обсуждения по поводу возвращения памятника Дзержинского на прежнее место.

И это случается тогда, когда в других странах мира люди хотят сносить памятники Джефферсону, даже Джорджу Вашингтону за то, что они были рабовладельцами, или Уинстону Черчиллю, которого обвиняют в том, что он был вовсе не демократом, а страстным и ярым империалистом…

Один из известных и древнейших китайских философов считал, что хорошее управление государством — это когда власть взаимосвязана с народом.

Путины, Си Цзиньпины же действуют совсем наоборот, они сами решают за людей, как будто только они знают, как надо жить или как следует думать…