КНР намерена распространить испытание вакцины от коронавируса и на другие страны

Китайские ученые, работающие над созданием вакцины против заболевания, вызванного коронавирусом, намерены распространить ее испытания и на другие страны для проверки эффективности. Об этом в четверг сообщает газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, первая фаза клинических испытаний вакцины началась 16 марта в Ухане с участием 108 добровольцев. Ожидается, что предварительные результаты исследований станут известны до конца апреля. На втором и третьем этапах потребуется более крупномасштабное тестирование, в которое будут вовлечены тысячи человек. Оно может проходить на территории стран, наиболее пострадавших от пандемии.

«Мы очень быстро сдержали распространение вируса и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины», — цитирует газета одного из ведущих вирусологов Чэнь Лина из гослаборатории респираторных заболеваний, которая занимается исследованиями в этой области.

«Например, если мы протестируем вакцину на 10 тыс. пациентах и окажется, что только у ста человек выработался иммунитет, то этого будет недостаточно, чтобы доказать, что она может быть использована среди обычных людей», — пояснил ученый.(ТАСС)