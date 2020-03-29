Китайские власти заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявил в воскресенье официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил на брифинге Ми Фэн.
По последним данным, в Китае с начала эпидемии было зарегистрировано 81 439 случаев заражения, из них 75 448 выздоровели, 3300 умерли.(РИА Новости)
| 2020-03-29T14:45:18+00:00 29 марта 2020, 17:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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