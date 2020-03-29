Китайские власти заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявил в воскресенье официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил на брифинге Ми Фэн.

По последним данным, в Китае с начала эпидемии было зарегистрировано 81 439 случаев заражения, из них 75 448 выздоровели, 3300 умерли.(РИА Новости)