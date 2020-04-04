Китайские ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

Китайские ветеринары обнаружили у 15% бездомных и приютских кошек из Уханя заражение коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Специалисты протестировали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Выяснилось, что до распространения вируса животные не были заражены, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

27 марта в Бельгии был зафиксирован первый случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке.

При этом китайские биологи выяснили, что кошки могут не только болеть COVID-19, но, заразившись, практически в 100% случаев погибают.