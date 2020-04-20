Китайская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на обезьянах

Медики из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах. Ученые успешно заставили организм всех подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2. Предварительные результаты своих опытов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19», – пишут исследователи.

За последние месяцы ученые из многих стран мира сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа. Часть из них разработчики проверяют в экспериментах на животных, а другие – на людях. Первые итоги проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.

Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, которая позволяет вводить в человеческие клетки фрагменты РНК и заставлять их производить большие количества белков вируса. Ведутся разработки и классических инактивированных и рекомбинантных вакцин на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создание и массовое производство подобных препаратов будет очень сложным, а гарантий их успеха пока нет.(ТАСС)