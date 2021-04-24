Китай создает вакцину, эффективную при различных мутациях коронавируса

Китайские специалисты занимаются разработкой вакцины, которая будет эффективна при различных мутациях коронавируса нового типа и лучше защитит человека от всевозможных его штаммов. Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань.

«Чаще всего в Китае применяют инактивированные вакцины фармацевтических компаний Sinovac и Sinopharm, которые, например, малоэффективны против южноафриканского штамма, — сообщил он, выступая в онлайн-режиме на конференции Китайского института инженерных наук в городе Гуанчжоу (Южный Китай). — Сейчас мы бросили все силы на разработку препарата, который позволит защитить от мутировавшего вируса».

По словам эксперта, пока сложно точно определить, в течение какого промежутка времени после прививки китайские вакцины способны оградить человека от коронавирусной инфекции.

«На текущем этапе в нашей стране ведется разработка около 50 видов вакцин, а в мире — более 200. Возникает вопрос: какой из этих препаратов целесообразнее всего дорабатывать? Сможем ли мы правильно сосредоточить усилия в данном направлении? Это важные проблемы, которые нам вскоре предстоит решить», — подытожил Чжун Наньшань.