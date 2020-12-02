Китай приостановил полеты двух российских авиакомпаний

Управление гражданской авиации КНР приостановили полеты двух российских авиакомпаний в Китай из-за зараженных COVID-19 пассажиров, следует из заявления ведомства.
Сообщается, что на борту самолета авиакомпании «Икар», совершавшего рейс EO429 из Москвы в Чжэнчжоу от 19 ноября, было выявлено семь пассажиров с положительным тестом на коронавирус. В связи с этим рейсы авиакомпании приостановлены на одну неделю с 7 декабря.
Кроме того, на борту самолета авиакомпании Azur Air, совершавшего рейс ZF1678 из Москвы в Сямэнь 20 ноября, было выявлено 10 пассажиров с COVID-19, рейсы авиакомпании приостановлены на четыре недели с 7 декабря.(РИА Новости)