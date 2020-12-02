Китай приостановил полеты двух российских авиакомпаний

Сообщается, что на борту самолета авиакомпании «Икар», совершавшего рейс EO429 из Москвы в Чжэнчжоу от 19 ноября, было выявлено семь пассажиров с положительным тестом на коронавирус. В связи с этим рейсы авиакомпании приостановлены на одну неделю с 7 декабря.