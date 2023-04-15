Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить республику из опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Financial Times.

Источники сообщили, что Пекин заявил Вашингтону, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую глава американской дипломатии отменил в феврале, пока не ясны планы администрации США относительно результатов расследования.

Китайские чиновники опасаются, что Белый дом обнародует отчет ФБР вместе с вещественными доказательствами во время поездки госсекретаря в Китай, пишет газета.

Источники отмечают, что глава МИД КНР Цинь Ган поднял этот вопрос в ходе встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.