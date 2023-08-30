Призываем президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и госсекретаря США Энтони Блинкена оказать давление на Армению, чтобы она раскрыла информацию о судьбе пропавших без вести лиц и предоставила информацию о массовых захоронениях азербайджанской стороне.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» по случаю 30 августа — Международного дня пропавших без вести.

В заявлении отмечается, что в 90-е годы ХХ века 20% международно признанных территорий Азербайджана были оккупированы вооруженными силами Армении, в период Первой Карабахской войны около четырех тысяч азербайджанских граждан пропали без вести:

«К сожалению, в результате военной агрессии помимо военнослужащих без вести пропали также более семисот мирных жителей, включая детей, женщин и стариков. Свидетельские показания подтвердили, что из общего числа пропавших без вести 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей были взяты в заложники или остались на оккупированных территориях. В ряде случаев без вести пропадали целые семьи и их родственники, уничтожались целые поколения. Исследования подтверждают, что в период Первой Карабахской войны в 61 семье пропали без вести от 2 до 7 человек, и за эти годы не было предоставлено никакой информации об их судьбе. Факты и показания свидетелей подтверждают, что в ходе Первой Карабахской войны при оккупации армянскими военными суверенных территорий Азербайджанской Республики были грубо нарушены нормы международного гуманитарного права, гражданское население было выбрано мишенью. Не сумевшие покинуть дома во время внезапного нападения жители подвергались тяжелым пыткам, расстреливались».