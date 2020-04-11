Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС..

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что врачи выдвинулись после соответствующего решения правительства Поднебесной. Группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения пограничной провинции Хэйлунцзян.

Китай, с которого началась эпидемия, ранее сообщил о победе над коронавирусом. По данным властей, в стране осталась всего пара тысяч заразившихся, а из 83 тысяч заболевших скончались немногим более 3,3 тысячи. Из города-очага эпидемии Уханя уже разблокировали  выезд, он был закрыт на протяжении 76 дней (lenta.ru)

| 2020-04-11T10:10:21+00:00 11 апреля 2020, 10:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss