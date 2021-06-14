Представитель посольства также отметил, что «эпидемия COVID-19 продолжает бушевать в мире, восстановление мировой экономика остается вялым, а глобальные проблемы, такие как изменение климата, становятся все более заметными».

Он подчеркнул, что на этом фоне международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве всех, однако состоявшийся саммит показал миру пример блоковой политики и политики силы, которая искусственно создает конфронтацию и раскол.