Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с заявлениями, сделанными в его отношении на состоявшемся саммите G7 в Англии, говорится в заявлении пресс-секретаря посольства КНР в Великобритании, опубликованном на сайте дипмисии.
По итогам саммита G7, который проходил в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня «семерка» высказалась за продолжение сотрудничества с КНР в вопросах, представляющих общий интерес, но призвала власти Китая соблюдать права человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге. Лидеры G7 подчеркнули «важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем», а также выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
«В коммюнике по итогам саммита G7 содержатся искаженные факты по ситуации вокруг Синьцзяна, Гонконга и Тайваня, выдается истинное за ложное, умышленно очерняется Китай. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение базовых принципов международных отношений… Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест», — говорится заявлении.
Представитель посольства также отметил, что «эпидемия COVID-19 продолжает бушевать в мире, восстановление мировой экономика остается вялым, а глобальные проблемы, такие как изменение климата, становятся все более заметными».
Он подчеркнул, что на этом фоне международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве всех, однако состоявшийся саммит показал миру пример блоковой политики и политики силы, которая искусственно создает конфронтацию и раскол.
«Мы настоятельно призываем США и других участников G7 уважать факты, прекратить клевету в отношении Китая, прекратить вмешиваться во внутренние дела и прекратить подрывать интересы Китая», — говорится в заявлении.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли значительного согласия по Китаю. По его словам, Китай представляет значительный вызов для мировых демократий, по многим измерениям. Салливан отметил, что каждая страна высказала свои озабоченности в связи с Китаем по разным вопросам, на разных уровнях. Он добавил, что лидеры G7 использовали о КНР одинаковые слова — «противостоять» и «соревноваться».
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в свою очередь заявил, что группа «Большой семерки» не враждебна по отношению к Китаю, но он конкурент и должен соблюдать международные правила торговли. При этом он подчеркнул, что КНР является экономическим конкурентом, от которого G7 ожидает полного соблюдения правил международной торговли, установленных Всемирной торговой организацией (ВТО).