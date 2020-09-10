Кипр блокирует санкции ЕС против Беларуси

Страны Евросоюза не могут ввести санкции в отношении Беларуси, так как Кипр не дает этого сделать, блокируя данное решение Никосия требуют ввести аналогичные меры против Турции, сообщает газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, соглашения по санкциям не удастся достигнуть до следующей встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 21 сентября. Однако 14 августа министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально поддержали их введение.

С того времени дипломаты успели составить список граждан, которым запретят въезд в ЕС и заморозят счета. В списке оказались порядка 40 человек, пишет издание.

Отмечается, что Кипр хочет добиться введения ограничительных мер против Турции из-за планов Анкары по добыче газа в Восточном Средиземноморье.(Газета.Ru)