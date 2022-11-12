В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось красочное шоу «Элегантное японское кимоно», приуроченное к 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

Вечер был пропитан чарующей атмосферой страны Восходящего солнца, и сам посол Японии Джуничи Вада продемонстрировал одно из коллекционных кимоно, вызвав бурные аплодисменты присутствующих.

Также в качестве модели дебютировала азербайджанская спортсменка Аян Мамедова, член сборной Азербайджана по легкой атлетике.

Мероприятие было организовано министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра, посольством Японии в Азербайджане, SOAC Art Consultancy & Curation, Odasho Co. Ltd и NPO International Textile Network Japan.

Куратором проекта выступила Сумио Окумура, эксперт в области текстиля, уделяющая большое внимание изучению османского текстиля.

Помимо традиционных японских кимоно на мероприятии были представлены кимоно с орнаментами азербайджанских ковров. Это стало настоящим сюрпризом для публики. Специальные модели, разработанные под названием «Kimono Trip» – с азербайджанскими ковровыми узорами, и кимоно из традиционной турецкой ткани «кутну» вызвали невероятный восторг у присутствующих.

«Эти особые разновидности представляют собой совершенно новую интерпретацию кимоно», — говорит в интервью # директор музея Ширин Меликова.

Она рассказала, что специально для Азербайджана текстильная ассоциация Японии вручную выполнила ткани в старейшей традиционной технике тюркского ткачества «кутну», а также кимоно, созданное на основе узоров азербайджанских ковров.

«Мы отправили им фотографии наших ковров, и они выбрали карабахский ковер «Шабалыт бута»» — поясняет Ш.Меликова.

Директор музея призналась, что Япония является одной из ее любимейший стран:

«Мне довелось дважды быть в этой удивительной стране, я восторгаюсь культурой и искусством Японии. Текущий год объявлен Годом дружбы наших стран, и я счастлива, что в нашем музее проходит такое замечательное мероприятие», — подчеркнула директор музея, которая, к слову, покорила гостей своим нарядом в японской стилистике от местного дизайнера Джамили Меликовой.

На дефиле также была продемонстрирована роль различных видов кимоно в жизни японцев – как детей, так и взрослых – в таких особых случаях, как праздники и свадьбы — фурисодэ и косодэ, хаппи – кимоно для фестивалей, легкие летние юката.

Кимоно – незаменимая часть японской культуры, традиционная одежда, которая сопровождает значимые дни и различные церемонии в японской культуре. Ее глубокая культурная идентичность будет всесторонне представлена на показе «Элегантное японское кимоно».