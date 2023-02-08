Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину выделить $1 млн для оказания экстренной помощи Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения.

Как передает #, об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

Согласно последним данным, в Турции погибли более 5,8 тыс. человек.