«Карманные» сепаратисты хотят переговоров с Тбилиси

В сепаратистской Абхазии прошли незаконные президентские выборы, и лидирующий по их итогам Аслан Бжания нашел для себя возможным тут же выступить с заявлениями в адрес Грузии.

По его словам, Абхазия и Грузия, помимо Женевского формата, нуждаются в двусторонней переговорной площадке, на которой решались бы небольшие трансграничные вопросы.

«Грузины и грузинское государство — это наши соседи. Мы, хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там. У людей возникают разные проблемы — много очень граждан наших, к сожалению, вынуждены ездить туда для получения квалифицированной медицинской помощи. Случается так, что на территории Абхазии совершают преступления и скрываются в Грузии. Бывает и обратное тоже. Вы знаете, что мы совместно эксплуатируем энергетический комплекс ИнгурГЭС. Это тоже определенный уровень контактов», — заявил Бжания.

Вот для решения и обсуждения такого рода вопросов могла бы быть выбрана не такая отдаленная от территории площадка, как женевская, считает Бжания.

Причем, по его словам, Абхазия получает «сигналы от разных общественных институтов Грузии, свидетельствующие, что определенные политические силы в Грузии хотели бы наладить более интенсивный диалог».

Ожидаемым образом МИД Грузии выразил решительный протест против этих «выборов» и заявил, что они не могут привести к каким-либо юридическим результатам.

«Так называемые выборы представляют собой еще одну неудачную попытку узаконить процесс этнической чистки, продолжающейся незаконной оккупации и фактической аннексии в абхазском регионе… Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, вывести свои войска с территории Грузии», — заявили в МИД.

Грузия призвала международное сообщество дать оценку ситуации и принять меры против незаконных процедур, происходящих на оккупированных территориях.

Кстати, МИД Азербайджана осудил эти «выборы» одним из первых.

Но интересно, что думают по поводу предложений нового лидера сепаратистов в грузинском обществе – действительно ли необходимы дополнительные контакты с абхазской верхушкой, учитывая, что она в любом случае в кармане у Кремля?

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Конечно, я не вижу необходимости в таких контактах, ровно так же как не вижу желания с их стороны. Пока есть факт оккупации, контакты с коллаборационистами не просто не полезны, но и крайне вредны. Вот когда оккупация закончится, а это рано или поздно обязательно произойдет, тогда можно будет вести переговоры с сепаратистами. А до этого это бессмысленно и вредно.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Так называемые выборы в Абхазии — это маленькая часть большой политики Кремля на постсоветском пространстве. Созданные и поддерживаемые им региональные и межнациональные конфликты служат только цели наличия у Москвы рычагов для раскачивания соседних государств. Сейчас это так называемые выборы. Завтра — Давид Гареджи. Послезавтра — переставленные линии оккупации с Цхинвали. Никаких выборов в реальности не было. Как нет и независимой Абхазии. Там российский бюджет, российские пенсии, российские солдаты. А люди у руля — сепаратисты, которых крышует в своих целях Кремль. Причем крышует так же, как по всей России или хуже — ничего не строят, не создают, бюджет разворовывает элита, и точка. Людей особо никто не спрашивает. Не говоря уже о том, что «выборы» в селах, населенных грузинами, показали большую «поддержку власти», хотя грузины просто не голосовали. Эта так называемая власть — фарс, как и предложения переговоров. Говорить можно об интеграции. Можно о деоккупации. А о чем еще говорить с людьми, которые школы закрывают и все их договоренности согласовывает Кремль? О деоккупации и интеграции Абхазии в составе Грузии можно. Тогда и инфраструктура там начнет строиться, парки, аттракционы, отели, безвизовый режим. А с сепаратистами — никто в мире из приличных стран их не признает. Никогда. Потому что это незаконно. Хотят быть вне закона? Ну, что ж. Грузия все делает, чтобы им было хорошо жить в своей стране.

Профессор, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе:

— Для серьезных контактов с абхазами, надо сперва вывести их общество из информационного вакуума. Без этого нет смысла вести переговоры. А уже после начала контактов можно обсуждать вопросы деоккупации, вывода российских войск.