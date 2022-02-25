Логический конец

Евросезон для азербайджанских футбольных клубов завершён. Последний наш представитель «Карабах» уступил и в ответной встрече марсельскому «Олимпику» в 1/16 финала Лиге Конференций со счётом 0:3, завершив борьбу за почётный трофей. Во Франции хозяева победили со счётом 3:1.

Честно говоря, уже результаты жеребьёвки повергли фанатов «скакунов» в уныние. Слепой случай выбрал для «Карабаха» самого сильного и нежелательного соперника из всех возможных. Потенциалы двух коллективов несопоставимо различны, и пройди агдамцы в следующий тур – это было бы маленьким футбольным чудом. Однако чуда не произошло, как бы мы того не желали. Уже после первого матча в Марселе разница в классе команд явно бросалась в глаза. Каждая линия французов укомплектована футболистами, на голову выше своих визави. Но можно было бы выступить и получше, по крайней мере не проиграть с общим разгромным счётом 1:6.

Трансферный прокол

Безусловно, нельзя не сказать о слабом вратаре «Карабаха». Лука Гугешашвили, который влился в ряды «скакунов» в зимние каникулы, не оправдал возложенных на него надежд. По крайней мере, он намного ниже классом Шахруддина Мухаммадалиева, который из-за травмы руки на данный момент не способен выйти на поле. Из 6-ти пропущенных в двух матчах мячей на совести Луки как минимум 4. Неумение выбирать верную позицию в створе обернулась катастрофой для «Карабаха». Осмелимся даже сказать, что долгое время находящийся в запасе Эмиль Балаев мог бы принести агдамцам куда больше пользы, нежели грузинский кипер. В общем, нужно признать, что приход Гугешашвили в «Карабах» — это настоящий трансферный прокол.

Без лидера – никуда!

Ещё одна беда «Карабаха» — отсутствие полноценного лидера на поле. А в командных видах спорта – это очень важный элемент для положительного результата. С уходом Рашада Садыгова эта позиция так и не замещена по сей день. Выходящий с повязкой капитана Максим Медведев неплохой игрок по азербайджанским меркам. Однако быть лидером – это совсем иное. В решающие моменты в коллективе нет той самой сильной личности, которая могла бы повести остальных за собой.

Одним словом, «Карабах» проиграл «Олимпику» вполне резонно, и, отложив ненужное в данном случае пристрастие, скажем, что иной результат был бы антифутбольным и несправедливым.

Когда молчание не всегда золото

Был, правда, момент в игре, когда искорка надежды засверкала в сердцах азербайджанских болельщиков, когда Ибрахима Ваджи замкнул фланговую передачу Абдулла Зубира, и мяч вонзился в сетку ворот гостей. Арбитр указал на центр, а французы всей командой пошли на него стеной: они утверждали, что гол был забит рукой. В Лиге Конференций нет системы видеопомощи арбитрам (VAR), поэтому польский рефери свои сомнения насчёт решения, даже если бы таковые были, не смог бы развеять. Но тут в дело вмешался наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов. Подозвав Ваджи к бровке, он спросил его, как всё было на самом деле. А когда тот признался, что вколотил мяч в сетку рукой, дал указание Максиму Медведеву сообщить об этом судье. Гол был отменён, и на табло остались гореть цифры 1:0.

Знай наших!

Безусловно, поступок азербайджанского тренера заслуживает большого уважения. Как признал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Олимпика» Хорхе Сампаоли, будь он на месте Гурбанова, не стал бы оспаривать решение арбитра. Тут, как говорится, комментарии излишни. Да и сама легенда футбола Диего Армандо Марадона на чемпионате мира в 1986 году, забив мяч рукой в ворота сборной Англии, бросился в объятия товарищей праздновать «зевок» судьи, впоследствии оправдываясь, что это была «рука Господа». Так что, как оказалось, и мировому футболу есть чему поучиться у нас. Знай наших!

Отвечая же на выпады некоторых фанатов в адрес Гурбанова, мол, нужно было промолчать, скажем: это дело чести каждого человека, тут какие-то общепринятые рецепты недейственны. Да и, положа руку на сердце, признаемся: даже если бы этот гол был забит «чисто», шансов на окончательный успех у «скакунов» практически не было. Так что, ещё раз респект Гурбанову.

Спасибо, «Карабах»!

Подытоживая, скажем: «Карабах» порадовал в меру своих возможностей нас и в этом сезоне. Впервые представитель Азербайджана смог преодолеть групповой барьер и сыграть в плей-офф, что является нонсенсом при том безобразном состоянии дел, которое царит в футбольном хозяйстве страны. Что ж, спасибо, «Карабах»! Будем с нетерпением ждать следующего евросезона.