Кандидат Байден обозначил свое отношение к Эрдогану

Турция осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Байден высказал это в интервью, данном ранее The New York Times. Отвечая на вопрос об Эрдогане, Байден назвал турецкого президента «самодержцем», и высказался за поддержку турецкой оппозиции. «Что мы должны сделать, так это поменять подход к нему, давая понять, что мы поддерживаем оппозиционное руководство», — сказал он.

Политик заявил, что необходимо «подбодрить» соперников Эрдогана, чтобы помочь им одержать победу, но не с помощью переворота, а на выборах. Пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию, заявил Джо Байден.

По мнению газеты Sabah (Турция), позиция кандидата в президенты США вполне понятна и в очередной раз доказывает, что именно Вашингтон планировал и пытался осуществить попытку государственного переворота в 2016 году. Интересно, действительно ли такую задачу ставят перед собой демократы, и что будет, если Байден осенью победит Трампа? Почему демократам не нужна сильная Турция на стыке Европы и Ближнего Востока? Ведь с ослаблением этого фактора может много чего поменяться во всем этом регионе. Например, именно нынешняя Турция значительно усилила свою политическую поддержку Азербайджану, как отмечают многие местные наблюдатели.

Вот что говорят о происходящем иностранные эксперты.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Байден ищет, чем и как отличиться от Трампа во время избирательной кампании. Он возвращается на обамовские позиции, те же, какие доминируют в ЕС — либеральные ценности, права человека, принципы свободы слова, как постулаты внутренней и внешней политики. Мейнстрим в международных СМИ и в западных элитах — либеральные ценности. Байден как президент объявит защиту прав человека и меньшинств как высшую цель своей внешней политики. Так всегда действуют демократы, в отличие от республиканцев, которые на международной арене скорее государственники и следуют прагматично национальным интересам. А Байден будет следовать «правильной морали».

Политика прав человека на самом дела привела к краху американской политики на Ближнем Востоке. Но американские элиты, которые через Байдена хотят вернуть себе высшую власть, будут и дальше ставить не на America First, как Трамп, а на принцип True moral and US leadership. А политика такой либеральной морали требует «борьбы» с диктаторами и авторитаризмом во всем мире. Достанется от Байдена всем не демократическим лидерам.

На самом деле, такая политика тупиковая, но дает американскому руководству моральное право пытаться рулить миром.

Но, думаю, что американская рука до Эрдогана не дотянется. А Эрдоган теперь понимает, что на НАТО ему надеяться не стоит. ЕС он давно для себя списал. Турция будет искать новые союзы в Евразии.

Эксперт по международным вопросам, доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Я считаю, что Джо Байден имеет абсолютно другую внешнеполитическую ориентацию, нежели Дональд Трамп. И это уже видно по его высказываниям. Многим известно, что у Джо Байдена большие проблемы с Россией. И в этом контексте, российско-турецкие отношения более беспокоят Байдена и его неолиберальную команду. На нынешнем этапе у них позиции получше, чем у Трампа, но все еще впереди. А Дональд Трамп больше отличается антикитайской позицией.

Так что, я думаю, что высказывания против Эрдогана связаны как раз с кооперацией, со стратегическим партнерством между Россией и Турцией. Это, во-первых. И, во-вторых, как говорится, экспорт демократии является главным козырем Джо Байдена. И если он станет президентом (а у него кандидатом в вице-президенты как раз избрана та женщина-политик, которая отличается антипутинской ориентацией), то будет большое давление на Эрдогана, чтобы он свернул отношения с Москвой. И я думаю, что Байден лоббирует интересы нефтяной компании «Семь сестер». Это так называемая Денверская группировка, у которой есть свои интересы на Ближнем Востоке, особенно в Ливии.

Так что, я не удивлен, что Байден высказывается против Эрдогана, против его как будто антидемократичности. Байден хочет прийти к власти на фоне экспорта демократических ценностей, и он делает больший акцент на политическую ориентацию, нежели Трамп. Который, в свою очередь, более склонен навязывать Америке неоизоляционистскую внешнюю политику.

Итак, кандидат от демократической партии в президенты США Джо Байден опирается в своих высказываниях на как бы защиту демократических ценностей и обещает в случае победы на выборах поддержать политических оппонентов турецкого лидера Эрдогана. Все бы хорошо, да вот вся его демократичность самоизобличается одной, но ключевой для нас фразой: «Пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию». Вот и вся демократия…