Географические задачи «военной спецоперации» России в Украине изменились, заявил российским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, теперь это не только Донецкая и Луганская области, но и ряд других территорий Украины.

Лавров заявил, что если Запад будет поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи «военной спецоперации» будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается … Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — заявил Лавров.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — отметил российский министр.