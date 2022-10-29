На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Канада заявила о намерении выпустить пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds в поддержку Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Все средства, полученные за счет продажи облигаций, направят Киеву через Международный валютный фонд (МВФ).

Такая инициатива — продолжение финансовой помощи Украине со стороны канадского правительства в размере $2 миллиарда, предоставленных в этом году.

Как уточнил в Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о 500 миллионах канадских долларов.

«Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги», — заявил Шмыгаль, добавив, что такой шаг поможет Украине в финансировании первоочередных расходов, в частности, выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону. (UNIAN)