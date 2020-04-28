Как решится судьба четырех банков?

Центробанк назначил временных администраторов в четыре местных банках — Atabank, AGBank, NBCBank и AmrahBank. Сообщается, что в этой связи и по закону все полномочия по управлению указанными банками, в том числе полномочия общего собрания акционеров, перешли к временным администраторам.

На этом комментарии регулятора пока исчерпаны. В пресс-службе Центробанка отметили, что по данному вопросу будет представлена дополнительная информация. При этом понятно, что решение регулятора о назначении временных администраторов обусловлено проблемами в упомянутых банках и регулируется статьей 57 закона «О банках».

Комментируя это событие # банковский эксперт Акрам Гасанов напомнил, что на уровне экспертов и практиков давно говорилось о наличии в стране проблемных банков. Их не четыре, а гораздо больше. Решение Центробанка говорит о том, что этим вопросом решили, наконец, заняться. В соответствии с законом «О банках» назначение внешнего администратора со стороны Центробанка означает, что у банка есть проблемы с платежеспособностью, сказал эксперт:

«Речь о двух видах проблем – либо временная проблема ликвидности, т.е. банк не банкрот, но он не может вернуть свои кредиты. При этом у финансовой структуры могут быть хорошие залоги, по которым деньги можно будет вернуть и рассчитаться со всеми долгами. В такой ситуации находится, например, AGBank, отчасти AmrahBank. В этом случае Центробанк должен предоставить кредиты этим финансовым структурам, чтобы они не закрылись. Это нормальная практика, но можно к этому идти и через внешнего управляющего администратора».

Другой вариант – проблемы банка настолько серьезны, что вернуть выданные им кредиты не получится и это понимают. Это означает банкротство и невозможность расплатиться с долгами. Пример такой ситуации – Atabank.

«Честно говоря, мне совершенно непонятно, почему это делается сейчас, т.е. сугубо субъективно происходящее понять можно. Главу ЦБА Эльмана Рустамова только что переутвердили, под занавес минувшей недели были утверждены и опубликованы изменения в закон «О полном страховании вкладов». Однако решение принято во время карантина, когда в стране итак экономические проблемы, что создает дополнительную панику. С этой точки зрения, выбран неудачный момент, тем более, что объединять эти четыре банка вместе не будут, учитывая большую разницу между ними. Ситуация между лучшим и худшим банками AGBank и Atabank не идет ни в какое сравнение. Кстати, AGBank постепенно возвращал выданные кредиты и решал свои проблемы. Такому банку следует помочь», объяснил эксперт.

На взгляд собеседника, этим решением Центробанка создается паника, подкрепляемая прежним опытом непрозрачности процедуры ликвидации закрывшихся банков и многочисленных правонарушений:

«Известно, какими правонарушениями сопровождаются ликвидационные процессы. То же самое может, кстати, начаться сейчас. Возникает вопрос, насколько законно будут работать назначенные Центробанком внешние администраторы? И не примутся ли они разбазаривать деньги банка, войдя в сговор с крупными заемщиками? По этой причине суть решения не совсем понятна. Прослеживается больше субъективных, нежели объективных причин происходящего».

И если закрыть Atabank, а возможно и NBCBank, следовало уже давно, поскольку эти банки уже длительное время не возвращают вклады, взять и принять такое решение по четырем банкам сразу, создавая панику, перебор, говорит Гасанов. Специалист отмечает, что это решение может быть вызвано больше субъективными, «подковерными» факторами.

«С другой стороны, возможно, оно диктуется нежеланием Центробанка помочь более здоровым банкам, скажем AGBank, который этим решением фактически приравняли к Atabank. В любом случае, упомянутое решение не означает, что банки будут обязательно закрыты. По банковскому законодательству, временный администратор должен не позднее, чем через 30 календарных дней со дня, следующего за его назначением, подготовить и представить в Центральный банк соответствующий план действий, по которому банк либо закроют, либо ему помогут или объединят с другими банками», — подытожил собеседник.

Экономист Самир Алиев сказал редакции, что доля упомянутых финансовых структур на рынке невелика – в совокупности она не превышает 5%. Они также не входят в топ-10 по размерам активов. При этом самая большая доля у Atabank — 1,4%, рейтинг четверки по этому показателю замыкает Amrahbank — 0,6%. В минувшем году AGBank занимал 15-е место по размеру активов. По объемам активов Atabank в третьем квартале прошлого года был на 13-ом месте с 532,1 млн манатов. Доля этих банков составила менее 7% кредитного рынка, где лидирует Atabank — 2,6%, а наименьший показатель у Amrahbank — 0,79%. Банки также не входят в топ-10 финансовых структур кредитного рынка.

На рынке вкладов доля банков меньше 4%. Их депозитный портфель на конец 2019 года превысил 800 млн манатов, а кредитный портфель был на уровне 1 млрд. манатов.