Как Мешади Ибад и Хамбал помогают жителям Балаханы заработать свой «аббаси» — ФОТО

У каждого народа есть фильмы, покорившие сердца обычных зрителей. Они запоминаются с одного раза и западают в душу. Выросшие на этих фильмах с удовольствием пересматривают их, даже если они давно стали классикой. А в дань уважения персонажам фильмов им даже устанавливают памятники. Несколько лет назад в историческом центре Баку – Ичеришехер, на улице Кичикгала, в той части, где с криком «Черт побери!» падает главный герой знаменитой советской комедии «Бриллиантовая рука» Семен Семеныч Горбунков, на короткое время появился тематический памятник.

Улица Кичикгала известна не только сценами фильма «Бриллиантовая рука». Здесь проходили съемки фильма «Человек-амфибия», а в расположенной на этой улице бане снималась сцена из увидевшей свет в 1956 году азербайджанской музыкальной комедии «Не та, так эта».

Жителям Азербайджана очень понравился этот фильм, на основе произведения композитора Узеира Гаджибекова, который к тому же был первой цветной кинокартиной местного кинематографа. Актерский талант и непревзойдённая игра Алиаги Агаева сделала образ Мешади Ибада довольно противоречивым. На первый взгляд кажется, что под личиной лавочника скрывается честный, искренний и щедрый человек. Все кругом его обманывают, стремятся нажиться, манипулируя тем, что немолодой Мешади Ибад хочет жениться на юной девушке. Его можно было бы пожалеть, если бы не один эпизодический персонаж. Как вы поняли речь идет о Хамбале, роль которого мастерски исполнил Ахмед Румлу. Мешади Ибад тратил крупные суммы на любителей поживиться за чужой счет, но так и не заплатил Хамбалу честно заработанные им аббаси (20 копеек).

Благодаря Хамбалу зрители понимают, что Мешади Ибад — нечестный человек. Даже в конце фильма обманутый всеми он не отдает Хамбалу его деньги, показывая зрителям свою жадность, мелочность и неблагодарность. Сказанная Хамбалом цитата «Bəs mənim bir abasım hara getdi?» (А где же мои аббаси?), стала крылатой в азербайджанском языке.

Наряду с этой фразой азербайджанцы также часто употребляют и другие цитаты из фильма. Такие как «Məşədi İbad kimi qocalığında yorğalıq edir» (Как Мешади Ибаду старость вдарила в голову), «Heç hənanın yeridirmi?» (Причём тут хна?), «Nə Məşədi İbad kimi özündən çıxırsan?» (Что выходишь из себя как Мешади Ибад), «Məşədi İbadlıq eləmə» (Не веди себя как Мешади Ибад) и др.

Образ Мешади Ибада знаком каждому азербайджанцу с раннего детства. Он даже выпускается в виде национальных сувениров. В соседней России существует прекрасная традиция — полюбившимся персонажам кинофильмов создают памятники. К примеру, наш соотечественник скульптор Катиб Мамедов в 2013 году перед московской гостиницей «Юность» установил памятник Юрию Никулину в образе дворника Тихона из фильма «Двенадцать стульев», снятого в 1971 году. Автор назвал эту скульптуру знаменитой цитатой из этого фильма – «Кому и кобыла невеста». Любуясь воплощенным моим соотечественником образом из советской кинокомедии, я невольно задавался вопросом – Почему же в Баку нет подобного?

Появившийся в Ичеришехер памятник, посвященный сцене из фильма «Бриллиантовая рука», вселил надежду, что этот почин станет примером. Так и стало. На днях в бакинском поселке Балаханы появился памятник, посвященный Мешади Ибаду и Хамбалу. Памятник изображает сцену, когда Мешади Ибад взбирается на спину Хамбалу, чтобы увидеть через забор обещанную ему в жены Гюльназ. Приезжающие в Балаханы гости фотографируются на фоне этого памятника, а жители любуются во время прогулок.

Очень символично, что Ахмед Румлу, похороненный на местном кладбище, теперь воплощен в памятнике, расположенном в Балаханы. Местная детвора гостям, просящим снять их на фоне памятника, даже в шутку говорит — «Bəs mənim bir abasım hara getdi?». Так, экранизированная комедия Узеира Гаджибекова оживает на улицах Балаханы…