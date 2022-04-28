Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил, что в Украину выехал новый контингент добровольцев.

«Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России <…> Добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве. Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики», — написал Кадыров.

По его словам, такая подготовка позволит бойцам приступить к выполнению боевых задач «в кратчайшие сроки». Кадыров также подчеркнул, что все поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным задачи будут выполнены «оперативно, грамотно и в срок».