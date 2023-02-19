Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин не смог заручиться поддержкой лидера Чечни Рамзана Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ. Последний, похоже, отклонил предложение «повара Путина» присоединиться к новой информационной кампании против ведомства.

Как отмечается в новом отчете аналитиков Института изучения войны, Кадыров, вероятно, отклонил предложение Пригожина, поскольку сомневается, что тот сможет восстановить свое влияние, которое уменьшается.

Как отметили аналитики, 17 февраля Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным, и что чеченские боевые офицеры имеют отличные, хорошо скоординированные отношения с Министерством обороны РФ.

Кадыров расхвалил деятельность Минобороны после попытки Пригожина заручиться поддержкой главы Чечни с помощью широко разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения «Ахмат», который состоялся 16 февраля.

«Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Министерства обороны РФ, заявив 18 февраля, что «Вагнер» не подчиняется МО и «не имеет ничего общего с российской армией», — говорится в сообщении.

Впрочем, Кадыров отказался присоединиться к информационной атаке Пригожина на российское Минобороны, поскольку его официальные связи с Кремлем и позиция в российском правительстве являются более выгодными, чем любые политические отношения с Пригожиным.

В то же время, по данным экспертов, главарь «Вагнера» пытается привлечь на свою сторону ультранационалистических деятелей Кремля и блогеров. Однако люди, которые имеют связи с Кремлем, вероятно, «могут отвернуться от него, чтобы сохранить свое покровительство». (unian.net)