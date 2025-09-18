▪️Помимо красивых картинок и слов, братство по оружию с Москвой, по-видимому, пока не приносит Северной Корее особой экономической выгоды. К такому выводу, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, пришла исследовательница Елена Гусейнова из Университета иностранных языков Ханкук в Сеуле.

▪️Согласно ее данным, Северная Корея до сих пор предоставила российским вооруженным силам оружие, боеприпасы и войска на сумму до 9,8 миллиарда долларов. Это более трети от предполагаемого годового экономического производства Северной Кореи. Общая стоимость прямых российских ответных мер, по подсчетам Гусейновой в ее исследовании, составляет не более 1,2 миллиарда долларов.

▪️Эти цифры согласуются с сообщениями о том, что южнокорейская разведка недавно зафиксировала рост напряженности в отношениях между Кимом и Путиным. Южнокорейская газета The Dong-A Ilbo цитирует внутренний отчет для Комитета по разведке Национального собрания: «Северная Корея крайне раздражена действиями России».

▪️КНДР отправила солдат в Россию и поставила значительное количество оружия. Взамен она ожидала продовольственной и военной помощи, а также передачи стратегических военных технологий или другой экономической компенсации.

▪️Но, похоже, Россия не предоставила Северной Корее достаточной компенсации. Как сообщили комитету, Ким уже жаловался на это Путину. Однако в ответ Путин только ругал Кима за его недовольство.

▪️Для своего исследования Гусейнова проанализировала ряд отчетов спецслужб, документов, цен на предыдущие продажи северокорейского оружия, сообщений СМИ и российских телеграм-каналов. Она довольно подробно перечисляет, что Пхеньян, помимо примерно 15 000 солдат, еще поставил 5,7–6,7 млн артиллерийских снарядов, 1,05–1,24 млн минометных мин, от 649 640 до 878 300 ракет для многоствольных ракетных комплексов, до 248 баллистических ракет типа KN-23/24, а также от 479 до 794 орудий и гранатометов.

▪️В свою очередь, Россия поставляет в основном продовольствие и нефть, а также ограниченное количество систем противовоздушной обороны, устройств для подавления GPS-сигнала и, возможно, боевых самолетов.

▪️Однако, по словам Гусейновой, нет никаких указаний на другие значительные встречные услуги, такие как приток иностранной валюты. Если бы денежные потоки были, они должны проходить через банки, подпадающие под санкции, и вряд ли могли быть использованы за пределами российской финансовой системы.

▪️«Северная Корея оказала России огромную военную поддержку. Но Москва, похоже, отвечает на это медленно и в ограниченном объеме», — пишет Гусейнова. Политолог из Украины приходит к следующему выводу: «Возможно, за этим стоит расчет: Москва держит Пхеньян на крючке и таким образом культивирует растущую зависимость».

▪️Депутат Европарламента от Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн идет еще дальше и комментирует исследование следующими словами: «Путин использует Северную Корею как марионетку, чтобы продемонстрировать свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе».

▪️Не зря после нападения России на Украину тихоокеанские государства — Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань — немедленно начали оказывать Украине поддержку. ЕС должен тесно сотрудничать с этими странами.

▪️По словам южнокорейского депутата Пак Сон Вона из Комитета по разведке, Ким Чен Ын также разочарован отсутствием долгосрочной перспективы партнерства с Москвой. «В ходе переговоров между Северной Кореей и Россией председатель Ким выразил желание продлить союз, но президент Путин не говорил о будущем», — цитирует его газета The Dong-A Ilbo.

▪️Северная Корея обеспокоена тем, что поддержка со стороны России может быстро сойти на нет, как только война на Украине закончится. Именно поэтому Ким пытается восстановить экономические отношения с Китаем, которые в последнее время были несколько заброшены.