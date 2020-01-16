Качественному преподаванию государственного языка мешает отсутствие хороших учебников и халатность педагогов

Многие родители школьников жалуются на то, что преподавание иностранных языков в школе носит формальный характер. Но и обучение государственному языку также часто подвергается критике. Те, чьи дети учатся в русском секторе, недовольны учебниками по азербайджанскому языку, а иногда и педагогами, которые халатно относятся к своей работе.

Председатель Союза независимых учителей Малахат Муршудлу заявила #, что проблема и правда существует. Чтобы ее решить, надо начать с содержания школьных учебников, и не только в русском, но и в азербайджанском секторе.

«Оно не отвечает современным требованиям изучения языков. Разговоры об этом идут из года в год, вот только безрезультатно. Никаких претензий конкретно к составителям нет. Среди них могут быть учителя — практики, ученые. Но для того, чтобы составить хороший учебник, нужны соответствующие навыки и опыт. Недостаточно быть просто профессионалом в своей профессии»,– говорит эксперт.

К сожалению, по непонятной причине в нашей стране никогда не проводятся общественные обсуждения перед принятием учебников. Но, как отмечает М.Муршудлу, стоило бы презентовать учебник перед выпуском в тираж хотя бы учителям, которые будут по нему преподавать, и послушать их мнение по его поводу.

«В СССР, кстати, общественные обсуждения были. Такие обсуждения пошли бы на пользу тем, кто печатают новые учебники, ведь если общественные слушания были, и все высказались о том, что учебник хороший, потом уже никто не сможет предъявить к его качеству претензии»,– считает она.

Вторая причина низкого качества преподавания, а соответственно и плохого знания учащимися государственного языка заключается, по ее словам, собственно в тех, кто преподает этот предмет.

«Так, некоторые знакомые школьники рассказывали мне о том, как проходят у них уроки азербайджанского языка. Педагог задает им письменный перевод с азербайджанского на русский, но правильно ли дети перевели, при этом не проверяет. Разговорную речь на школьных занятиях также не развивают. А о каком знании языка без этого может идти речь? Кстати,– продолжает эксперт,– халатно относятся у нас и к преподаванию многих других предметов. Взять хотя бы урок музыки, дети часто не делают на нем ничего, просто разговаривают, о чем придется. А ведь должны изучать музыкантов, композиторов, их произведения».

Многое зависит от мастерства педагога, даже если они вынуждены преподавать не по самым лучшим учебникам. Сейчас они имеют возможность использовать различные дополнительные материалы, таким образом компенсируя прорехи в учебниках, подчеркивает М.Муршудлу.

«Но для этого нужен опыт, высокая квалификация. А мало кто из педагогов работает над собой, растет в профессии. За преподаванием нужен строгий контроль. И если педагог вместо того, чтобы давать знания, 45 минут бездельничает, его нужно финансово наказывать. Другого выхода нет».

М.Муршудлу выразила надежду на то, что педагоги будут более ответственно подходить к работе, когда внедрят сертификацию, ведь от этого будет зависеть их зарплата. Конечно, то, что педагог плохо выполняет обязанности, надо доказать. Для этого нужно проводить анонимные опросы среди учеников и анализировать их. Такое, кстати, практикуется в турецких школах. Нужно также, чтобы директора и завучи школ осуществляли мониторинг работы педагогов.

Заместитель председателя Общественного совета при Минобразования Надир Исрафилов отметил, что независимо от того, какой сектор — русский или азербайджанский, изучению азербайджанского языка должно уделяться больше внимания. По его словам, нельзя сказать, что уровень его преподавания невысок — все зависит от педагога. В каких-то школах его преподают хорошо, в каких-то нет, но в последние годы этому предмету стали уделять больше внимания.

«Нередко можно услышать, что русскоязычные дети не владеют или плохо владеют азербайджанским языком, и в этом есть и вина преподавателей. А в азербайджанском секторе есть трудности с преподаванием русского языка. Кто-то может сказать, что без знания этого языка можно обойтись, и лучше отдать предпочтение английскому. Но Россия – наш сосед и наши страны тесно связаны исторически, экономически и культурно, потому в Азербайджане русский язык нужнее английского. Недаром у нас есть 50 школ с углубленным изучением русского языка»,– сказал Н.Исрафилов.

Сейчас все больше желающих учиться в русском секторе, но, по его мнению, если бы в азербайджанском секторе хорошо учили бы русскому языку, необходимость учиться полностью на русском, отпала бы. Так что стоило бы подумать над тем, чтобы увеличить в азербайджанском секторе число часов преподавания русского языка, а в русском секторе – азербайджанского.

«Необходимость в изучении государственного языка есть не только у школьников и студентов, но и у взрослых, по тем или иным причинам, не изучившим его ранее, а также у иностранцев, желающих жить в Азербайджане. Важно, чтобы для них была составлена литература, написанная грамотным доступным языком. От нее во многом зависит, овладеет ли человек тем или иным языком. К сожалению, с литературой есть сложности. Так, было много критики даже по поводу орфографического словаря»,– отметил эксперт.

Напомним, что Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разработает учебные пособия для иностранных граждан, изучающих азербайджанский языка. Эта работа будет осуществлена в рамках проекта «Подготовка учебных пособий на основе теории лингвопсихологического синтеза — для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык. Подготовка учебных материалов будет осуществляться поэтапно до 2021 года.

Как говорит Н.Исрафилов сейчас язык можно выучить и самостоятельно благодаря интернет ресурсам, было бы желание. Кроме того, можно пойти на языковые курсы, но даже заплатив немало денег, нет гарантии в результате. Эксперт подчеркнул, что Агентство аккредитации и нострификации должно проверять уровень педагогов, работающих на курсах и программу преподавания.