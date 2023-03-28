Интервью # с израильским экспертом, специалистом по международному праву и международной политике Михаилом Финкелем:

— На 29 марта в Израиле запланировано открытие посольства Азербайджана. Как вы оцениваете подобный шаг?

— Мы оцениваем это как очень важный и позитивный шаг. На протяжении 30 лет между Азербайджаном и Израилем были очень хорошие дипломатические отношения, развивалась дружба. Посольство Израиля в Азербайджане уже давно работает. Сейчас открывается посольство Азербайджана в Израиле. Этот факт нельзя недооценивать. Это очень важный и дружественный шаг. Теперь обе страны будут полноправно взаимодействовать на уровне посольств. Их отношения будут иметь симметрию. Это будет способствовать развитию всевозможных связей и между нашими государствами, и народами. Безусловно, это еще больше сблизит наши страны и народы.

— Иран и Саудовская Аравия договорились нормализовать отношения. Также стало известно, что Саудовская Аравия и Сирия выразили готовность восстановить дипломатические связи. О каких процессах в регионе может свидетельствовать подобное?

— То, что Саудовская Аравия подружилась с Ираном и пытается наладить отношения с Сирией, то есть вассалом Тегерана, говорит о том, что Эр-Рияд больше не доверяет США, который всецело занят конфликтом с Россией на украинском поле. Вашингтон больше не игрок на Ближнем Востоке и Саудовская Аравия больше не верит его гарантии по безопасности.

Саудовская Аравия устала от инициированных хуситами не без помощи Ирана нападений на свою нефтяную инфраструктуру. По этой причине Эр-Рияд решил договорится с Тегераном, который обещает за определенные преференции на нападать на объекты нефтяной компании АРАМКО. Вот и вся история. В принципе, это говорит об ослаблении роли США на Ближнем Востоке.

— В мае запланировано проведение президентских выборов в Турции. Изменится ли судьба нынешних израильско-турецких отношений в случае, если нынешний президент Реджеп Эрдоган проиграет выборы?

— По многим прогнозам можно сделать вывод о том, что нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган может проиграть текущие президентские выборы. Но на самом деле, если вспомнить историю, то можно убедиться, что Эрдоган был самым плохим президентом Турции для Израиля. Эрдоган был тем политиком, который создал кризис в традиционно хороших турецко-израильских отношениях, и 15 лет назад именно при президентстве Эрдогана эти связи чуть не завершились полным разрывом дипломатических отношений.

Эрдоган принимал делегации ХАМАС, с разных трибун называл Израиль «фашистским государством», посылал корабль в сектор Газа, на котором помимо гуманитарной помощи было обнаружено и оружие. Эрдоган говорил, что не признает палестинские террористические организации, но ХАМАС относится к ним. Потом Израиль и Турция большим чудом помирились. Был визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию и сейчас более-менее с Анкарой налажен диалог и есть какой-то холодный мир. В связи с этим в Израиле считают, что если будет другой президент, то он будет лучше, чем его предшественник. Но если Израиль смог помириться с Эрдоганом и наладить отношения, несмотря на все его риторику, то тем более мы будем еще лучше взаимодействовать с любым другим президентом Турции, которого изберет турецкий народ. Хочу отметить, что даже в самые кризисные моменты израильские и турецкие бизнесмены продолжали сотрудничество и за годы кризиса фиксировался даже рост их связей.

— В последнее время усилилась военная эскалация в зоне армяно-азербайджанского конфликта. К чему это может привести на ваш взгляд?

— Действительно, армяно-азербайджанский конфликт не завершен. Он даже не тлеющий, а настоящий и всеобъемлющий. Рано или поздно, безусловно, этот конфликт завершится только одним путем. Это будет опять война. К сожалению, армянская сторона не приняла мирные инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева, который предлагал подписать всеобъемлющий мирный договор. К сожалению, армянская сторона не пошла на встречу этим мирным инициативам, взаимному признанию границ друг друга, отвергла все те преференции, который мог бы принести мир и решила идти путем войны. В этом большая трагедия и большая беда этого выбора.