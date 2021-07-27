Министр обороны Израиля Бенни Ганц в среду поделится с руководством Франции первоначальными результатами правительственного расследования в отношении израильской компании NSO Group – производителя шпионского программного обеспечения, с помощью которого, как утверждают СМИ, прослушивались телефонные разговоры президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщила ранее газета Le Monde, телефон Макрона, возможно, прослушивался спецслужбами Марокко с использованием программы Pegasus. Президент Франции призвал расследовать эти сообщения.

Представители кабинета министра обороны Израиля сообщили, что Ганц в среду вылетит на встречу с министром обороны Франции Флоранс Парли. Темой переговоров станут политический кризис в Ливане и иранская ядерная программа. Ганц также проинформирует Парли «по вопросу об NSO», отмечается в сообщении аппарата главы израильского военного ведомства.