Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города. Об этом заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин, передает Reuters.

20 августа израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Позднее глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Она может продлиться до начала следующего года.