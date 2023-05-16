Недавний ажиотаж вокруг популярного маркетплейса Trendyol, похоже, пришел к своему логическому завершению. Крупнейшая электронная платформа Турции договорилась с PASHA Holding, и теперь она выходит на местный рынок в рамках этого соглашения.

Интересно, что перед этим событием под занавес февраля нынешнего года Trendyol впал вдруг в немилость у Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка. А главный советник отдела недобросовестной конкуренции и надзора за рекламным законодательством этой службы Джавид Сулейманлы впечатлил заботой о местном бизнесе. В адрес известного турецкого интернет-магазина прозвучали подозрения в недобросовестной конкуренции.

Заявления чиновника вызвали широкий общественный отклик. Граждане и представители экспертного сообщества впечатлились заботой, проявленной этой структурой… «Предположим, у какого-то субъекта есть розничный магазин в Баку, где продается та же продукция, что и на Trendyol. А у него расходы на аренду, НДС и таможенные пошлины. Естественно, ритейлер не может конкурировать на азербайджанском рынке с Trendyol», — публично размышлял Дж. Сулейманлы. Предупредительность антимонопольного ведомства породила вопросы к дальнейшей судьбе электронной платформы.

Правда, позже Госслужба все же официально заявила, что никаких регуляторных мер по ограничению деятельности местных и зарубежных цифровых торговых площадок в стране не планируется. И где-то через два месяца после этих событий в начале мая Trendyol вновь оказался на информационной волне. Теперь эксперты и практики обсуждают соглашение, подписанное между турецкой платформой электронной коммерции и PASHA Holding. А главный вопрос в этой связи – как сильно поднимутся цены?

«Полагаю, пользователей Trendyol.com теперь будут перенаправлять на Trendyol.az, — говорит эксперт по ИКТ Осман Гюндюз. – Сложно сказать, увидят ли они там прежние выгодные цены, или же Trendyol определит новые, более высокие расценки для нашего рынка. Хотя, подписавший это соглашение глава PASHA Holding уверил, что цены будут даже доступнее, а выбор – разнообразным. Но уже сейчас можно предположить, что ограничения на продажу некоторых брендов на азербайджанском рынке через Trendyol все же будут, а ценовую политику мы увидим в ближайшее время. Так что будем надеяться на разумный и доступный прайс».

Он также признает, что партнерское соглашение с PASHA Holding усложнит конкуренцию для десятков местных мелких карго-компаний, которые ориентированы только на Trendyol: «Можно предположить, что большинство из них не выдержит, если не получит доступа к другим рынкам, и может оказаться под угрозой закрытия. За последние два – три года у нас появилось до 200 таких грузовых компаний, выполнявших исключительно «промежуточную функцию». Впрочем, их судьба была предсказуема, поскольку из-за узости спектра услуг они в какой-то момент могли оказаться в зоне риска».

При целостном подходе к нашумевшему эпизоду, появление на нашем рынке такого крупного игрока подстегнет прогрессивные тренды в местной электронной экосистеме, говорит Гюндюз. Помимо прочего, в свете этого события будет формироваться и культура электронной коммерции, практика быстрого доступа к услугам, внедрения инноваций и технологий, удобства услуг, значимость PASHA Holding и его платформы электронной коммерции Umico в экосистеме электронной коммерции будут возрастать, говорит эксперт, и, таким образом, PASHA Holding станет крупным игроком на этом рынке.

Внедрение новых изменений в Trendyol не означает, что грузовые компании будут ущемлены или подвергнуты каким-либо угрозам, поспешил уведомить экономист Эльданиз Амиров. «За последние годы в Азербайджане появилось свыше 200 грузовых компаний – среди них есть сильные и слабые. Последние не выдержат конкуренции и уйдут с рынка. После соглашения Trendyol будет работать как и прежде, но станет функциональнее. И если раньше при оформлении заказа местные клиенты этой платформы указывали адреса грузовых компаний, теперь они могут ограничиться своим домашним адресом или местом своей работы, куда и будет доставлен заказ. Естественно, это приведет к дополнительным расходам, но это положительный момент, который расширяет возможности пользователей», — комментирует он.