Из-за пандемии коронавируса штат Миссури подал иск к Китаю

Генпрокурор штата Миссури подал иск в американский суд против Китая. Эрик Шмитт обвиняет Пекин в сокрытии информации о новом коронавирусе, что, по его мнению, нанесло вред населению штата, сообщает Голос Америки.

В иске говорится, что именно Китай несёт ответственность за возникновение пандемии, которую можно было предотвратить. Шмитт считает, что китайским властям следовало быстрее закрыть страну. Он также обвиняет их в том, что они заставили замолчать информаторов, пытавшихся предупредить о способах передачи коронавируса от человека к человеку.

Для Миссури, как подчеркивается в иске, ситуация нанесла, в том числе, экономический вред, вызвав резкий рост безработицы.

Министерство иностранных дел Китая в среду назвало поданный в Миссури иск «издевательством над судопроизводством». «Обвинения не имеют под собой никаких фактических и реальных оснований. С начала вспышки правительство КНР в максимально отрытой манере информировало США и другие государства о развитии ситуации», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

В Соединённых Штатах против Китая подано еще несколько частных исков. Помимо этого, вещательная компания ABC сообщила, что трое жителей Нью-Йорка обратились в суд с жалобой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Они обвинили её в сговоре с Пекином – при информировании о пандемии.

| 2020-04-22T14:41:39+00:00 22 апреля 2020, 14:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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