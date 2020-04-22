Из-за пандемии коронавируса штат Миссури подал иск к Китаю

Генпрокурор штата Миссури подал иск в американский суд против Китая. Эрик Шмитт обвиняет Пекин в сокрытии информации о новом коронавирусе, что, по его мнению, нанесло вред населению штата, сообщает Голос Америки.

В иске говорится, что именно Китай несёт ответственность за возникновение пандемии, которую можно было предотвратить. Шмитт считает, что китайским властям следовало быстрее закрыть страну. Он также обвиняет их в том, что они заставили замолчать информаторов, пытавшихся предупредить о способах передачи коронавируса от человека к человеку.

Для Миссури, как подчеркивается в иске, ситуация нанесла, в том числе, экономический вред, вызвав резкий рост безработицы.

Министерство иностранных дел Китая в среду назвало поданный в Миссури иск «издевательством над судопроизводством». «Обвинения не имеют под собой никаких фактических и реальных оснований. С начала вспышки правительство КНР в максимально отрытой манере информировало США и другие государства о развитии ситуации», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

В Соединённых Штатах против Китая подано еще несколько частных исков. Помимо этого, вещательная компания ABC сообщила, что трое жителей Нью-Йорка обратились в суд с жалобой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Они обвинили её в сговоре с Пекином – при информировании о пандемии.