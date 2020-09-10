Из-за коронавируса отложены слушания по делу Ассанжа

Лондонский суд в четверг приостановил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США из-за подозрений, что один из адвокатов заразился коронавирусом, сообщает Голос Америки.

Окружной судья Ванесса Барайтсер распорядилась отложить разбирательство до понедельника, пока юрист, представляющий интересы правительства США, не получит результат анализа на вирус.

Как заявил адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд, если юрист действительно заразился, вирус может оказаться в зале суда.

«Сотрудники суда будут в опасности, и вы сами вполне можете оказаться в опасности, – сказал он судье. – Наконец, наш клиент, господин Ассанж, который входит в группу риска, подвергнется угрозе заражения в суде».

Судья попросила обе стороны изложить свои соображения о том, что делать, если у представителя США подтвердится наличие COVID-19.

США добиваются экстрадиции Ассанжа, чтобы он предстал перед судом по обвинениям в шпионаже.

Прокуратура США предъявила 49-летнему австралийцу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США десять лет назад. Максимальный срок тюремного заключения по этим преступлениям – 175 лет.

Адвокаты Ассанжа называют обвинения политически мотивированными.

Слушания по делу об экстрадиции начались в понедельник и, как ожидается, продлятся около месяца.