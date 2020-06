История как инструмент политики

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года прочитал политинформацию своим коллегам из стран СНГ. Целый час они терпеливо выслушивали сентенции из советских школьных учебников истории, которые им были хорошо известны. Как оказалось, российский президент прочитал им черновой набросок своей будущей статьи, которая теперь опубликована.

Интересно, что публикация несколько затянулась. Оно и понятно. Хотелось к параду 9 мая, но эпидемия спутала все карты, и пришлось отложить до следующей даты. По советской давней традиции сначала публикуют в какой-то западной, желательно американской или британской газете, а потом запускают с кремлевского сайта или официальной газеты на родные просторы.

Похоже, что с поиском той самой газеты возникли проблемы. Ведущие СМИ не пожелали предоставлять свою площадь под сомнительные исторические измышления, поэтому пришлось удовлетвориться лояльным американским изданием The National Interest, который редактирует Дмитрий Саймс. Он вместе с внуком Молотова Вячеславом Никоновым ведет передачу на одном из федеральных каналов.

Причем президентский сайт и официальная «Российская газета» несколько дистанцировались от американского издания. В The National Interest статья имеет заголовок: «Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II — Владимир Путин: Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». На президентском сайте статья опубликована под заголовком: «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Кто-то скажет, что разницы особой нет. Как раз есть. В американском заголовке вперед вынесена история, а в российском — политика в направлении будущего. Те внимательные читатели, которым эта статья адресована, прекрасно понимают разницу в двух подходах.

Вообще лицемерию Путина и передергиванию им фактов нет никаких пределов. По ходу отметим его обращение к западным странам. «Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов — так, как это делает Россия в последние годы». И это после того, как в очередной раз на 50 лет были засекречены российские архивы именно по предвоенному и военному периоду. При том, что западные архивы вполне доступны. В Украине раскрыт доступ к военным, партийным, государственным архивам, в том числе и Службы безопасности Украины (СБУ) этого периода. Ими могут воспользоваться не только профессиональные историки и исследователи, но все граждане, в том числе и иностранцы. В Москве же аналогичные архивы остаются закрытыми. Может Путину следует призвать к этому самого себя.

Все диктаторы и авторитарные правители очень хотят показать себя корифеями в науках. Сталин, как пишут многие в своих воспоминаниях, даже замахнулся на математику, но благоразумно не стал это делать. Слишком сложным оказался предмет для этого недоучки. Поэтому он обратился к более понятному, как ему казалось, языкознанию. По ходу дела разгромил генетику и кибернетику. Намеревался астрономию и физику, но спасла необходимость работ над атомной бомбой. Хотя математической логике изрядно досталось.

Путин же замахнулся на историю исключительно из политических соображений. В ней он решил оставить свой след. Надо сразу сказать, получилось бледно из-за очевидного плагиата.

Известный ход в пропаганде — сдвинуть обсуждение с агрессора на жертву. Показать, что последняя точно такая же. Уже давно в этой роли для Путина выступает Польша.

Пакт Молотова-Риббентропа пытаются обелить Мюнхенским соглашением. Вторжение советских войск в Польшу в сентябре 1939 года участием Варшавы в отторжении от Чехословакии Тешинской области.

Здесь есть принципиальное отличие позиций двух стран. В Польше давно признали незаконность и агрессивность действий прежнего руководства и извинились перед соседями. Как сказал польский президент Лех Качиньский, «Это наш грех и нет нам за это прощения». И никто в Польше не рассуждает о восстановлении исторической справедливости и возвращения исконных земель. Интересно, что большая часть этой территории, населенной поляками после 1945 года так и осталась в составе Польши. В 1958 году обе страны окончательно закончили процесс обмена территорий. Сейчас в объединенной Европе вопрос вообще потерял актуальность.

В России же с подачи Путина всячески обеляют раздел Польши между Гитлером и Сталиным и доказывают, что просто не было выхода, так как к 17 сентября 1939 года польское правительство покинуло страну. Это ложь и, причем самого низкого пошиба.

К этому времени в Бресте польское командование готовилось ко второй фазе обороны страны и для этого были у него необходимые силы. К тому же Вермахт стал испытывать снарядный и патронный голод, и война грозила затянуться. Никто никуда не бежал, столица Варшава продолжала сражаться. И если бы не предательский советский удар в спину, еще неизвестно чем бы закончилась эта гитлеровская авантюра.

Аннексию стран Балтии Путин заменяет термином инкорпорация. И это не простое передергивание исторических фактов, а политическая заявка на будущее.

Если эти страны по логике статьи были не аннексированы, а включены в состав СССР, то в принципе все можно повернуть назад. Пусть не сейчас и даже не в отдаленном будущем, но засекается такая возможность в опоре на так называемые исторические факты и прецеденты в прошлом.

Весь пафос статьи не только в препарировании истории по советским догматам и учебникам времен вождя всех народов и лучшего друга советских физкультурников. Он направлен на предложение нового переформатирования мирового порядка. Своего рода Ялтинско-Потсдамского мира 2.0.

Как пишет Путин, «Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги — господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности».

Смысл такой встречи совершенно ясен. Попытаться, во-первых, de facto снова вернуться в клуб великий держав. В G7 не получилось, то хотя бы усилить свою роль в G5 постоянных членов Совета Безопасности.

Во-вторых, обозначить ведущую роль России в важнейших вопросах современности. «Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего, на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах, откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам».

И конечно, об экономике. Прямо о санкциях не говорится, но камуфляж не очень сильный. «Отдельная тема повестки встречи — ситуация в глобальной экономике, прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса… Тем более недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния». Это не предложение, а что-то сродни требованиям.

Возможно, что на парад 9 мая лидеры упомянутых стран и приехали. Вот состоялись бы такие переговоры — очень большой вопрос. Теперь же к досаде Путина, повестка дня совершенно другая и многим из потенциальных гостей откровенно не до московских предложений.

Как говорится, insperata accidit magis saepe quam qua speres — неожиданное случается чаще ожидаемого. Политические планы Путина в отношении возможной встречи G5 оказались нереализованными и, судя по всему, потеряли свою актуальность. Ситуация в мире кардинально изменилась.

Так стоило ли публиковать совершенно пустую статью, политический эффект от которой оказался таким ничтожным.