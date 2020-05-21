Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19

Мир не может позволить себе пытаться выработать коллективный иммунитет на коронавирусную инфекцию COVID-19, поскольку в противном случае жертвы могут исчисляться десятками миллионов, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор Открытого университета Каталонии в области исследований здравоохранения Сальвадор Масип.
Предварительные результаты широкомасштабного исследования, которое проводит испанское министерство здравоохранения, продемонстрировали: коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели около 5% населения страны, то есть около двух миллионов человек. На первом этапе 60 тысячам участников исследования, живущим в разных регионах, были сделаны экспресс-тесты на антитела, на втором планируется провести лабораторные анализы. При этом в Испании с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР COVID-19 был выявлен у чуть более 230 тысяч человек, из них 27,8 тысячи умерли. Министр здравоохранения Сальвадор Илья, представляя результаты исследования, заявил, что ни о каком коллективном иммунитете речи в Испании идти не может.
«Подобные исследования проводились и в других странах. И результаты похожие — около 5% заболевших. Первый аналогичный тест проводили в Германии», — рассказал Сальвадор Масип, который работает в Лестерском университете в Великобритании.
Он напомнил, что идею коллективного иммунитета изначально активно отстаивал британский премьер Борис Джонсон, но по словам профессора, тот «быстро понял: нельзя допустить, чтобы люди заражались в таком темпе, поскольку система здравоохранения не справлялась».