Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19

Мир не может позволить себе пытаться выработать коллективный иммунитет на коронавирусную инфекцию COVID-19, поскольку в противном случае жертвы могут исчисляться десятками миллионов, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор Открытого университета Каталонии в области исследований здравоохранения Сальвадор Масип.

Предварительные результаты широкомасштабного исследования, которое проводит испанское министерство здравоохранения, продемонстрировали: коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели около 5% населения страны, то есть около двух миллионов человек. На первом этапе 60 тысячам участников исследования, живущим в разных регионах, были сделаны экспресс-тесты на антитела, на втором планируется провести лабораторные анализы. При этом в Испании с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР COVID-19 был выявлен у чуть более 230 тысяч человек, из них 27,8 тысячи умерли. Министр здравоохранения Сальвадор Илья, представляя результаты исследования, заявил, что ни о каком коллективном иммунитете речи в Испании идти не может.